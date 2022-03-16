Российские спортсмены и дети ежедневно пишут мне гадкие сообщения - бронзовая призерка Олимпиады Белодед

Об этом Белодед рассказала в прямом эфире в Instagram.



По словам Белодед, гнусные сообщения пишут и дети, спортсмены.



"Мне каждый день пишут какие-то гадости. Что я тварь, что я конченая. Очень много гадостей мне пишут. Причем и российские спортсмены. И даже дети российские. Это настолько смешно выглядит, что они позволяют себе такое писать, так оскорблять, так высказываться. Это просто зомбированные люди, которые верят в то, что им вливают в уши, и так выливают всю эту грязь. Лучше уже молчать, чем так нагло и бесчеловечно выливать эту грязь на людей, которые борются и хотят, чтобы в их стране все было хорошо", – рассказала дзюдоистка Дар'я Белодед.

Напомним, 24 июля Дарья Белодед завоевала бронзу и принесла Украине первую медаль Олимпийских игр в Токио.

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