Российские спецслужбы вербуют украинцев, применяя пытки, шантаж или подкуп, – СБУ
Контрразведка СБУ противодействует многочисленным попыткам вербовки граждан Украины враждебными спецслужбами, которые в условиях войны пытаются использовать украинцев для сбора разведданных и организации диверсий
Об этом идет речь в сообщении Службы безопасности Украины.
Для привлечения к преступной деятельности граждан Украины спецслужбы РФ используют разнообразные приемы и средства: угрозы жизни и здоровью, пытки и шантаж, банальный подкуп или постепенное вовлечение в сотрудничество "втемную".
"Последний способ – особенно распространенный для поиска потенциальных предателей среди жителей условно мирных областей", – отмечают в СБУ.
В таком случае первый контакт с российским рекрутером может происходить в социальной сети или во время телефонного разговора. Вербовщик обычно выдает себя за другое лицо, даже может создавать впечатление настоящего патриота, свободно общающегося на украинском языке и довольно неплохо знакомого с украинской культурой и традициями.
В СБУ подчеркивают, что неподготовленному человеку сложно распознать в новом знакомом сотрудника спецслужбы, ведь вербовщики – опытные манипуляторы. Они пытаются сыграть на человеческих чувствах и слабостях. Сначала склоняют собеседников к оказанию невинных услуг, а затем постепенно их вербуют и подстрекают к деструктивным и преступным действиям.
"Сотрудничество с вражескими спецслужбами является преступлением против национальной безопасности. В условиях военного положения государственная измена наказывается лишением свободы на срок до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества. В то же время, если гражданин не выполнял преступную задачу против Украины и добровольно уведомил власть о своей связи с врагом, то он освобождается от уголовной ответственности", – добавляют в сообщении.
- Эстонская разведка сообщает, что РФ завершает подготовку к наступлению на Восток и блокирует переброску украинских подразделений.
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