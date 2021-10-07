Российские спецслужбы пытались помешать эвакуации украинцев из Афганистана, - Минобороны

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook .

"Нашим гражданам, которых мы забирали, неоднократно поступали предложения выехать в Россию в обмен на заявления, что Украина бросила их на верную гибель", - сообщил сотрудник военной разведки Украины.

Отмечается, что по приказу спецслужб российские СМИ провели специальную информационную операцию.

Так, они сообщали о том, что эвакуации украинцев не будет, и что государство оставило своих граждан на произвол судьбы.

23 сентября в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с людьми , которые были эвакуированы из столицы Афганистана - Кабул.

Министерству иностранных дел Украины известно об еще около 100 украинцев на территории Афганистана, которые хотят покинуть страну.

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