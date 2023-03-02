Российские спецслужбы пытались получить доступ к проектной документации украинских АЭС

Об этом сообщили в СБУ.

Материалы Запорожской и Южноукраинской АЭС, имеющие стратегическое значение для безопасной эксплуатации объектов энергетической инфраструктуры Украины, хранили в Харьковском институте "Энергопроект", контрольный пакет акций которого находится в собственности государства. Именно в Энергопроекте еще в советский период разрабатывали генпроекты Запорожской и Южноукраинской АЭС, а недавно проектировали модернизацию и техническое перевооружение.

Оперативники СБУ получили информацию о том, что отдельные граждане Украины и подконтрольные им коммерческие структуры пытались установить контроль над этим государственным проектным учреждением. По данным СБУ, настоящей целью этих действий было получение в свое распоряжение проектной документации АЭС, что создавало реальную угрозу причинения вреда государственной, экономической и экологической безопасности Украины.

По данным следствия, до начала российской агрессии в 2014 году около трети акций Харьковского проектного института находилась в собственности российской коммерческой структуры, связанной со спецслужбами страны-агрессора. После нескольких перепродаж через офшорные компании владельцами этого пакета стали физические и юридические лица Украины.

Служба безопасности блокировала попытку получить проектную документацию со стороны спецслужб РФ. Архивные документы изъяли, суд наложил на них арест.

В СБУ говорят, что уже установили исполнителей и заказчиков этой сделки. В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по статье "шпионаж" проверяют причастность их к сотрудничеству со спецслужбами России.