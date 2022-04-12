Российские спецслужбы планируют теракты на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии, - украинская разведка

Об этом сообщает ГУР МО.

Также россияне планируют нанесение ракетно-бомбовых ударов по городу Белгороду или одному из городов Крыма.

Генерал-майор Кирилл Буданов отметил, что провальное выполнение плана по мобилизации в России заставляет путинский режим пускать в действие грязные сценарии, чтобы эмоционально всколыхнуть российское общество и еще больше консолидировать его против украинцев.

"Для этого они планируют взрывы в российских жилых домах или ракетные обстрелы, чтобы обвинить в этом Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны, чтобы создать эмоциональную картину "зверств украинских националистов". Вполне возможно, что эти теракты будут подаваться как месть украинцев за Бучу и Краматорск как оправдание жестокости против украинского мирного населения", – подчеркнул начальник ГУР.

По его мнению, очень символично, что правление Путина началось с гэбэшных терактов против российских многоквартирных домов, ставших основанием для уничтожения Чечни. А теперь, похоже, оно заканчивается теми же методами.

"В последние дни российские власти все активнее разгоняют маховик антиукраинской истерии. В Белгородской и Курской областях активно роются окопы, нагнетается паника по поводу вымышленного наступления украинских добровольческих батальонов и диверсионных групп", - добавил Буданов.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил , что для НАТО риск воздерживаться от конфронтации с РФ хуже угрозы эскалации.

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