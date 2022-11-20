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Российские спецслужбы планируют теракт на Белорусской АЭС, чтобы обвинить Украину и НАТО, – ГУР

20 ноября, 2022 воскресенье
14:28
Новости

Спецслужбы РФ планируют провокации на белорусских объектах критической инфраструктуры, в том числе на белорусской АЭС "Островок"

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

В ближайшее время на территории Беларуси запланировано проведение ряда терактов: искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры. – белорусская атомная электростанция "Островец", – говорится в сообщении.

По данным ГУР, разработкой и реализацией "проекта" занимаются российские спецслужбы. В то же время белорусский КГБ просто поставлен в известность.

Ответственными за теракты традиционно назначат граждан стран НАТО и Украины, которые будут переодеты в белорусскую военную форму. В настоящее время подразделения белорусских КГБ, МВД и пограничных войск уже приведены в состояние повышенной боевой готовности.

"По мнению разработчиков "проекта" все это должно ускорить втягивание белорусской армии в войну в Украине на стороне оккупантов. А также создать необходимое для Кремля общественное мнение в белорусском обществе", - сообщают в ГУР.

  • Расстояние от Островецкой АЭС (или, как ее называет пропаганда Лукашенко, "Белорусская АЭС") до литовской столицы, города Вильнюса, составляет 40 км.
  • 7 октября 2020 года Лукашенко с участием российской стороны устроил торжества по поводу начала работы электростанции и заявил, что Беларусь теперь ядерное государство.
  • Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что строительство Островецкой АЭС не обсуждалось с белорусским обществом, безопасность АЭС не обсуждалась с соседними государствами-партнерами. А запуск реализовался без независимого контроля и необходимых тестов.
  • 25 апреля 2021 года, на главной странице Белорусской АЭС (она же Островецкая АЭС) было размещено сделанное якобы от имени работников станции заявление с предупреждением о возможной трагедии на АЭС. Авторы сообщения просят незамедлительно закрыть станцию.

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