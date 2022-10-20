Российские спецслужбы готовят теракты против собственного населения и планируют обвинить Украину, - разведка
Военнослужащие на территории России распространяют достопримечательности, в которых обвиняют украинских "диверсантов" в терактах против россиян
Об этом сообщает Главное управление разведки .
В "достопримечательностях" указано, что "диверсанты" выкладывают на дорогах, скамейках и в кустах заминированные телефоны, кошельки, планшеты. И что подобным образом могут быть заминированы даже детские вещи. В ГУР считают, что таким образом российские спецслужбы готовят основу для проведения провокаций с последующим обвинением Украины.
Разведка напоминает, что такой паттерн поведения россиян ранее фиксировались на временно оккупированных территориях.
"Эта "страшилка" - зеркальное отражение реальных действий рашистов на временно оккупированных территориях Украины. После освобождения там действительно массово оставались разнообразные заминированные предметы, бытовые приборы и детские игрушки, которые приводили к увечьям и даже смертям мирного населения", - пишет ГУР.
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