Об этом сообщает Главное управление разведки .

В "достопримечательностях" указано, что "диверсанты" выкладывают на дорогах, скамейках и в кустах заминированные телефоны, кошельки, планшеты. И что подобным образом могут быть заминированы даже детские вещи. В ГУР считают, что таким образом российские спецслужбы готовят основу для проведения провокаций с последующим обвинением Украины.

Разведка напоминает, что такой паттерн поведения россиян ранее фиксировались на временно оккупированных территориях.

"Эта "страшилка" - зеркальное отражение реальных действий рашистов на временно оккупированных территориях Украины. После освобождения там действительно массово оставались разнообразные заминированные предметы, бытовые приборы и детские игрушки, которые приводили к увечьям и даже смертям мирного населения", - пишет ГУР.

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