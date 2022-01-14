Российские спецслужбы готовят провокации, чтобы обвинить в этом Украину, - разведка

Об этом сообщает ГУР Минобороны в Facebook.



По информации военной разведки Украины, 13 января в 3-й отдельной мотострелковой бригаде ВС Приднестровского региона Республики Молдова провели служебное совещание, в ходе которого личному составу сообщили, что ожидаются "провокации" со стороны Украины в районе Колбасной (артсоставы оперативной группы войск РФ).



"Российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих ВС РФ, чтобы обвинить в этом Украину. В военные подразделения страны-агрессора и ее сателлитов поступают распоряжения о подготовке к таким провокациям", - говорится в сообщении.



Разведка информирует, что распоряжения о приведении бригады в высшие степени боевой готовности не давали, но отметили готовность личного состава "по первой команде" выполнять задания по назначению.



При этом отпуска и увольнения личного состава не отменены, но командирам приказали довести до подчиненных необходимость прибыть в воинскую часть по определенному сигналу.



По данным разведки, Россия вывела отдельные подразделения соединений и частей оперативной группировки оккупационных войск на полигоны для занятий по тактической, инженерной и огневой подготовке с проведением стрельб экипажами танков и боевых машин, артиллерийскими и минометными расчетами.



"С начала текущей недели комиссией 8-й армии Южного военного округа ВС РФ начата масштабная проверка боевой и мобилизационной готовности 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов", - говорится в сообщении.



Кроме этого, комиссия проверяет запасы и условия хранения вооружения, боеприпасов, военной техники и материальных средств, которые были завезены из РФ для формирования частей (подразделений) мобилизационного резерва 1 и 2 армейского корпуса.



Южный военный округ - одна из четырех военно-административных единиц Вооруженных сил Российской Федерации на юго-западе России, штаб которого находится в Ростове-на-Дону.



Первый армейский корпус - объединение Вооруженных сил России на Донбассе. Он находится на неподконтрольной Украине территории Донецкой области. Формально корпус подчинен управлению так называемой ДНР, командование осуществляется российскими офицерами и генералами.



Второй армейский корпус РФ находится на неподконтрольной Украине территории Луганской области и формально относится к так называемой ЛНР.

Напомним, 14 января РФ начала в оккупированном Крыму учения противокорабельных ракетных комплексов.

14 января Минобороны РФ сообщило, что в России будет проведена внезапная проверка боевой готовности войск Восточного военного округа - будут проверять возможности перевозки военных.