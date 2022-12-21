Российские спецслужбы готовили покушения на Буданова и Резникова, - СБУ

Об этом в интервью 1+1 рассказал руководитель СБУ Василий Малюк.

Малюк рассказал, что Россия постоянно думает над покушением на главу СБУ.

"Мы не все будем рассказывать, поскольку они также учатся на своей позорной практике. Работают они не только по мне, а по многим высокопоставленным должностным лицам в нашей стране. Относительно недавно была подготовка покушения на моего побратима Кирилла Буданова и министра обороны Резникова", - говорит руководитель Службы. безопасности.

По информации Малюка, в Украину отправили исполнителя, до этого РФ ставила "проверочную задачу" имеющейся вражеской агентуре в стране по ликвидации одного военного. Однако руководитель СБУ не уточнил, о ком именно идет речь.

"Был сделан контроль за совершение преступления, имитация. Фотоотзывы им прислали, за это уже рассчитались. Потом поняли, что могут работать и отправили исполнителя для большого дела. Для начала они платили 100 тысяч долларов, чтобы все это начать, а уже во время этого мы их задержали. Заезжал он (исполнитель, – ред.) через третью страну. Таких историй не одна, их до 10", - добавил руководитель СБУ.

24 июля в эфире телеканала Еспресо генерал, экс-глава Комитета национальной безопасности Казахстана Альнур Мусаев заявил, что с первого дня войны была определена цель – уничтожить руководство Украины, эта цель России будет усиливаться еще больше. Соответственно, угроза покушения на Зеленского будет усиливаться.

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