Российские спецназовцы сдают экзамены, обстреливая украинцев на Сумщине и Черниговщине

Об этом информирует Центр национального сопротивления .

По информации источников с временно оккупированных территорий, в границу с Украиной прибывают российские спецназовцы и разведчики. Это молодые бойцы, которые проходят обучение и экзамены, убивая украинское гражданское население.

"Характер действий вновь прибывших групп указывает, что это в основной массе учебные роты, которые отрабатывают тренировочные задания и сдают экзамены в приграничные Сумской и Черниговской области", - говорится в заявлении.

В район Глушково Курской области России прибыла учебная рота 607-го центра специального назначения Росгвардии (Железноводск), которая сформирована в 2018 году из 17-го спецотряда "Авангард" (бывший "Эдельвейс") и 242-го разведывательного батальона.