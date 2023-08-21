Российские спецназовцы сдают экзамены, обстреливая украинцев на Сумщине и Черниговщине
По данным местного подполья, к границе с Украиной прибывают подразделения из разных частей РФ для сдачи экзаменов, обстреливая гражданское население Сумской и Черниговской областей
Об этом информирует Центр национального сопротивления .
По информации источников с временно оккупированных территорий, в границу с Украиной прибывают российские спецназовцы и разведчики. Это молодые бойцы, которые проходят обучение и экзамены, убивая украинское гражданское население.
"Характер действий вновь прибывших групп указывает, что это в основной массе учебные роты, которые отрабатывают тренировочные задания и сдают экзамены в приграничные Сумской и Черниговской области", - говорится в заявлении.
В район Глушково Курской области России прибыла учебная рота 607-го центра специального назначения Росгвардии (Железноводск), которая сформирована в 2018 году из 17-го спецотряда "Авангард" (бывший "Эдельвейс") и 242-го разведывательного батальона.
- 12 августа военнослужащими отдельной механизированной бригады была обнаружена российская диверсионно-разведывательная группа. Украинцы отразили атаку.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.46 Покупка 37.46Продажа 38.27
- EUR Покупка 40.96Продажа 42.02
- Актуальное
- Важное