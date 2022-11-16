Российские социологи "рисуют" поддержку Путина, - экс-посол США в России

Об этом сказал Директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета, Посол США в России в 2011-14 годах Майкл МакФол во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"С демографической точки зрения: чем старше вы есть, чем меньше у вас образования, чем меньше у вас средств, тем больше вы поддерживаете Путина. И наоборот", - сказал он.

"Да, действительно, бабушки в Сибири смотрят канал "Россия-1", и они поддерживают войну Путина", - отметил МакФол.

В то же время он отметил, образованные, состоятельные россияне в большинстве не поддерживают политику Путина, хотя провластные социологи пытаются это скрыть.

"90% тех, к кому обращаются с опросом, отказываются отвечать. Не дают ответы люди, к которым обращаются. Это 90% людей. Кто же отвечает? Только поддерживающие Путина", - сказал Майкл МакФол.

"Поэтому будьте очень осторожны, что все поддерживают Путина", – добавил он.

Посол подчеркнул, что российские элиты тоже не поддерживают войну, и "Путин это чувствует".