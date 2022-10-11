Российские солдаты в войне с Украиной используют китайское оружие
Украинские спецназовцы на юге захватили позиции рашистов и обнаружили на них боеприпасы китайского производства.
Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко в телеграмме .
"М-83 это боеприпас к миномету калибра 60 миллиметров. В российской армии такой калибр минометов не распространен, за исключением некоторых экспериментальных образцов. То есть, логично предположить, что и минометы, из которых стреляли решисты на этой позиции, тоже имеют китайское происхождение" , – комментирует журналист.
Как добавляет Андрей Цаплиенко, это не первая такая находка украинских бойцов.
"Она может свидетельствовать о том, что, за неимением боеприпасов, российские отбросы ищут возможности найти партнеров для поставки оружия. К сожалению, находят", – отмечает он.
- Напомним, на защите южных рубежей Украины военные уничтожили 174 захватчика, российские гаубицы, автобронетехнику, склады боекомплектов, украинская авиация ударила по вражеским ПВО
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