Российские солдаты в войне с Украиной используют китайское оружие

Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко в телеграмме .

"М-83 это боеприпас к миномету калибра 60 миллиметров. В российской армии такой калибр минометов не распространен, за исключением некоторых экспериментальных образцов. То есть, логично предположить, что и минометы, из которых стреляли решисты на этой позиции, тоже имеют китайское происхождение" , – комментирует журналист.

Как добавляет Андрей Цаплиенко, это не первая такая находка украинских бойцов.

"Она может свидетельствовать о том, что, за неимением боеприпасов, российские отбросы ищут возможности найти партнеров для поставки оружия. К сожалению, находят", – отмечает он.

Напомним, на защите южных рубежей Украины военные уничтожили 174 захватчика, российские гаубицы, автобронетехнику, склады боекомплектов, украинская авиация ударила по вражеским ПВО