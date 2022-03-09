"Российские солдаты, у вас есть шанс выжить": Зеленский призвал оккупантов спасаться и "просто уйти"

Об этом он заявил в своем видеообращении.

"Вы еще можете спастись, если просто уйдете. Не верьте своим командирам, когда говорят, что у вас есть шансы в Украине. Вас здесь ничего не ждет, кроме гибели и плена. У нас есть перехват, что ваши командиры уже все понимают. Нужно заканчивать войну, нужно возвращаться к миру, уходите из наших домов, идите к себе", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Верещук объявила об открытии гуманитарных коридоров из Мариуполя, Волновахи, Энергодара, Изюма, Ворзеля, Бучи, Бородянки, Ирпеня, Гостомеля.

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