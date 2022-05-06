Российские солдаты сыплют песок в топливную систему танков, чтобы не идти в атаку: СБУ перехватила разговор оккупантов
Служба безопасности Украины перехватила разговор очередного российского захватчика с товарищем. В нем они обсуждают лайфхаки российских солдат, которые придумывают, чтобы не умереть на войне в Украине
Соответствующая аудиозапись обнародована на фейсбук-странице ведомства.
К примеру, чтобы не завелся танк, оккупанты советуют насыпать песка в горючее. А если дадут команду наступать пешком, – просто послать рашистского командира по уже известному направлению корабля.
"Бойцы песок сыплют в топливную систему, в танки, чтобы не идти в атаку! Я тупые приказы не выполняю, я отказываюсь просто! Он же, бл*дь, отправлял меня на танки, бл*дь, дебила кусок. Я на*ер послал просто и все…" – рассказал россиянин своему товарищу.
В свою очередь тот удивленно переспрашивает, не наказывают ли за такое поведение. И услышав "нет" в ответ, задумывается о повторении "лайфхака" в собственном подразделении.
- Также российские оккупанты отказываются участвовать в наступлении в Харьковской области, даже под угрозой расстрела.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.34
Покупка 31.34Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 33.77
- Актуальное
- Важное