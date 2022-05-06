Российские солдаты сыплют песок в топливную систему танков, чтобы не идти в атаку: СБУ перехватила разговор оккупантов

Соответствующая аудиозапись обнародована на фейсбук-странице ведомства.

К примеру, чтобы не завелся танк, оккупанты советуют насыпать песка в горючее. А если дадут команду наступать пешком, – просто послать рашистского командира по уже известному направлению корабля.

"Бойцы песок сыплют в топливную систему, в танки, чтобы не идти в атаку! Я тупые приказы не выполняю, я отказываюсь просто! Он же, бл*дь, отправлял меня на танки, бл*дь, дебила кусок. Я на*ер послал просто и все…" – рассказал россиянин своему товарищу.

В свою очередь тот удивленно переспрашивает, не наказывают ли за такое поведение. И услышав "нет" в ответ, задумывается о повторении "лайфхака" в собственном подразделении.

Также российские оккупанты отказываются участвовать в наступлении в Харьковской области, даже под угрозой расстрела.

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