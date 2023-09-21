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Российские солдаты страдают от низкого морального духа из-за отсутствия ротации - британская разведка

21 сентября, 2023 четверг
09:07
Война с Россией

Разведчики Великобритании заявили, что российским солдатам, ворвавшимся в Украину, не дают выходных и подготовки, что приводит к низкому моральному духу и неспособности проводить комплексные наступательные операции

Об этом информирует минобороны Британии .

Именно сегодня, 21 сентября, уходит год с того дня, когда российский диктатор Владимир Путин объявил так называемую частичную мобилизацию в 2022 году. Из-за чего в Украину отправили около 300 тысяч новых российских резервистов.

В разведке подчеркивают, что 15 сентября этого года бывший генерал и глава комитета обороны Госдумы РФ Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные должны служить до конца "специальной военной операции". Он также признал, что ситуация на фронте сложная и ротация военнослужащих из зоны операции во время службы невозможна.

"Отсутствие регулярных ротаций подразделений вне боевого дежурства, по всей вероятности, является одним из важнейших факторов, способствующих низкому моральному духу россиян, а также несостоятельности российской армии провести подготовку высшего уровня после вторжения", - говорится в заявлении.

Сообщается, что отсутствие такой подготовки, вероятно, способствует осложнениям России в проведении успешных комплексных наступательных операций.

Последние новости о российской мобилизации

3 сентября на временно оккупированных территориях кафиры приостановили депортацию населения и активизировали работу военкоматов для увеличения явки на псевдовыборах и ускорения мобилизации.

4 сентября партизанское движение Атеш сообщил, что после незаконных псевдовыборов в оккупированном Крыму 12 сентября кафиры планируют активизировать процесс мобилизации, для этого банки передают информацию о своих клиентах российским военкоматам.

Также Центр национального сопротивления заявлял , что Россия пытается ускорить "мобилизацию" на оккупированных территориях Луганской области в рамках проведения фейковых выборов.

11 сентября в Генштабе информировали , что из-за катастрофических потерь в армии в отдаленных регионах РФ и на временно оккупированных территориях Украины в ближайшее время начнется массовая принудительная мобилизация населения. Вооруженные силы планируют призвать от 400 до 700 тысяч человек.

В России продолжается скрытая мобилизация. В этом году уже призвали от 90 до 100 тысяч россиян для восполнения потерь и создания новых соединений. Однако масштабной мобилизации может не быть.

По данным ISW 13 сентября, ближайшее окружение Кремля активно обсуждает необходимость и подготовку ко второй волне мобилизации резервов в преддверии осеннего призыва в армию. Российские чиновники хотят мобилизовать от 170000 до 175000 резервистов, а также перенести дату осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября.

14 сентября стало известно, что Кремль приказал пропаганду и не упоминать о новой мобилизации в РФ.

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире телеканала "Еспресо" призвал избегать мобилизации на временно оккупированных территориях Украины. Если есть возможность купить справку, избежать получения паспорта, это нужно сделать.

В Вооруженных силах Канады считают , что Россия планирует провести новый раунд мобилизации. Таким образом, она хочет возобновить наступление в Украине.

Мир
Россия
російська армія
мобилизация
окупанти
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