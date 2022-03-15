Российские солдаты сдаются даже украинской терробороне. В Черниговской области майор привел свое подразделение в плен, увидев разгром соседнего блокпоста
Силам территориальной обороны Сребнянской общины Черниговской области сдались в плен шесть оккупантов во главе с майором российской армии
"Шесть воинов во главе с майором-разведчиком, узнав, что произошло ночью с их соседним блокпостом, не захотели быть следующими на пути в загробный мир и сдались в плен в ближайшем селе. Что и спасло им жизнь", - говорится в сообщении.
Местные защитники отмечают, что не хватает выдержки, чтобы спокойно слушать их заученную на память мантру: "мы не знали… нам не сказали… ехали на учения… ни разу не стреляли…".
"Вроде бы они здесь совершенно случайно и не имеют никакого отношения к тому апокалипсису, который устроили для Украины. Выглядят как зомби, но пытаются давить на жалость. Просто жесть, какие конченые эти существа в человеческом подобии!", - добавили в терробороне общины.
- Напомним, сегодня, 15 марта, стало известно , что из-за российских обстрелов жители Чернигова и 234 населенных пунктов области остались без электричества.
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