Об этом сообщает Беларуски Гаюн .

Отмечается, что 30 ноября несколько солдат российской армии сбежали из полигона "Обуз-Лесновский" под Барановичами.

Местные жители сообщают, что видели трех или четырех мужчин, бежавших со стороны полигона. По словам местных, они имели при себе автоматы Калашникова.

В ГУР заявили , что не видят признаков формирования наступательной группировки в Беларуси, но угроза сохраняется.