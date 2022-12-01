Российские солдаты сбежали с полигона в Беларуси, - Беларуски Гаюн
Местные жители сообщили, что видели нескольких российских солдат, сбежавших с полигона под Барановичами в Беларуси
Об этом сообщает Беларуски Гаюн .
Отмечается, что 30 ноября несколько солдат российской армии сбежали из полигона "Обуз-Лесновский" под Барановичами.
Местные жители сообщают, что видели трех или четырех мужчин, бежавших со стороны полигона. По словам местных, они имели при себе автоматы Калашникова.
- В ГУР заявили , что не видят признаков формирования наступательной группировки в Беларуси, но угроза сохраняется.
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