Об этом в эфире Еспресо сказал учитель истории Украины и гражданского образования из поселка Камышаны Херсонской области Сергей Шишковский.

"Если говорить об обычных рядовых солдатах - они мало общаются, но то, что говорят, они видят, что их здесь не поддерживают. Они простые люди и видят, что здесь есть сопротивление массовое, их не поддерживают, но они прямо говорят: "Мы отсюда уйти не можем. У нас приказ – не отходить. Мы не имеем права. Мы ничего хорошего вам не даем. У вас здесь все хорошо и красиво, но у нас приказ и мы его будем выполнять, чего бы нам это ни стоило", - сказал он.

По его словам, некоторые оккупанты действительно боятся местных, а некоторые уже привыкли.

"Могут зайти в магазин без оружия. Сначала выгоняли всех – только они были и продавец, никто не знал, о чем они общаются, а сейчас покупатели стоят – они заходят. У них есть страх ночного времени, в дневное время они не боятся. Днем они хозяева - ночью они уже теряют эту власть", - подытожил Шишковский.