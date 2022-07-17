Российские солдаты на Херсонщине понимают, что они ничего хорошего не дают, - учитель с оккупированной территории
Оккупанты теряют власть в Херсонской области в ночное время
Об этом в эфире Еспресо сказал учитель истории Украины и гражданского образования из поселка Камышаны Херсонской области Сергей Шишковский.
"Если говорить об обычных рядовых солдатах - они мало общаются, но то, что говорят, они видят, что их здесь не поддерживают. Они простые люди и видят, что здесь есть сопротивление массовое, их не поддерживают, но они прямо говорят: "Мы отсюда уйти не можем. У нас приказ – не отходить. Мы не имеем права. Мы ничего хорошего вам не даем. У вас здесь все хорошо и красиво, но у нас приказ и мы его будем выполнять, чего бы нам это ни стоило", - сказал он.
По его словам, некоторые оккупанты действительно боятся местных, а некоторые уже привыкли.
"Могут зайти в магазин без оружия. Сначала выгоняли всех – только они были и продавец, никто не знал, о чем они общаются, а сейчас покупатели стоят – они заходят. У них есть страх ночного времени, в дневное время они не боятся. Днем они хозяева - ночью они уже теряют эту власть", - подытожил Шишковский.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.98
Покупка 35.98Продажа 36.8
-
EUR
Покупка 35.79Продажа 36.85
- Актуальное
- Важное