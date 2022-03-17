Российские солдаты мародерят и устраивают террор, потому что им нечего есть, - Живицкий
Глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий считает, что российским солдатам нечего есть и отрезаны от доставки горючего, поэтому совершают террор в отношении украинцев
Он рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.
“Количество населенных пунктов, в которые входят орки, постоянно увеличивается. Увеличивается террор местных жителей. Российские оккупанты насилую, мародерят и убивают мирных жителей”, – отметил Живицкий.
Глава Сумской ОВА добавил, что российские кафиры имеют списки людей, имеющих зарегистрированное оружие, и ходят по этому списку и совершают террор.
Российская техника постоянно меняется. Меняется лицо русских военных. Мы понимаем, что русские солдаты уходят на ротацию. Они отрезаны от доставки горючего и продуктов питания. И мародерство фактически вызвано тем, что российским солдатам нечего есть», – заметил Живицкий.
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Напомним, российские захватчики запугивают местное население на временно оккупированных территориях, занимаются мародерством и пытками, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
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