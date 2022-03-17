Российские солдаты мародерят и устраивают террор, потому что им нечего есть, - Живицкий

Он рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.

“Количество населенных пунктов, в которые входят орки, постоянно увеличивается. Увеличивается террор местных жителей. Российские оккупанты насилую, мародерят и убивают мирных жителей”, – отметил Живицкий.

Глава Сумской ОВА добавил, что российские кафиры имеют списки людей, имеющих зарегистрированное оружие, и ходят по этому списку и совершают террор.

Российская техника постоянно меняется. Меняется лицо русских военных. Мы понимаем, что русские солдаты уходят на ротацию. Они отрезаны от доставки горючего и продуктов питания. И мародерство фактически вызвано тем, что российским солдатам нечего есть», – заметил Живицкий.