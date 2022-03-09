Российские солдаты используют гумкоридоры для передислокации войск, – политолог Виктор Бобиренко

"Не думайте, что у людоедов где-то заиграл гуманизм, и они позволили гуманитарные коридоры. Это просто был тактический расчет", – сказал он в эфире Espreso.TV.

Политолог добавил, что вчера с 9 утра в Сумах был режим тишины, однако российские солдаты его нарушали, поэтому около 13:00 началась эвакуация. Таким образом, боевикам удалось без потерь выйти с Запада в Сумы, а затем передислоцироваться на Юг под Тростянец и Лебедин. Если бы гуманитарного коридора для местных жителей не было, то ВСУ не дало бы возможности боевикам передислоцироваться.

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Также Бобиренко подчеркнул: "Сегодня российские боевики варварски обстреляли Лебедин. Собственно туда они и хотят пройти, на юг будет следующая попытка их наступления".

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Добавим, что переговорная группа договорилась о продлении эвакуации населения из Сум сегодня, 9 марта.

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