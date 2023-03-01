Российские снаряды разрушили дома и фермерское хозяйство на Никопольщине. Убито поголовье животных
В среду, 1 марта, от российских снарядов пострадали территории Никопольской и Марганецкой громад в Днепропетровской области
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Российский агрессор бил по Никопольскому району трижды. Обошлось без жертв среди людей, но было повреждено фермерское хозяйство. Российские снаряды убили поголовье животных.
Разрушения также есть в 2 частных домах и 3 хозяйственных постройках.
"Бить по мирным людям и животным - развлечения душевнобольных. Маниакальный синдром недонации. О каких переговорах с ними может быть речь? Зло будет уничтожено. Наши ВСУ знают свое дело. А мы им доверяем!", - пишет Лысак.
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