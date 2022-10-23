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Российские снаряды ранили пятерых человек на Никопольщине

23 октября, 2022 воскресенье
12:06
война с Россией

Утром россияне снова обстреляли Никопольщину на Днепропетровщине

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Накрыли огнем Никополь. Предварительно ранены пять человек. Двое из них ехали в машине, когда рядом с автомобилем разорвался российский снаряд… В городе изуродованы дома, детский сад и несколько частных предприятий", - говорится в сообщении.

  • Напомним, ночью в Никопольском районе ВСУ сбили дрон-камикадзе "Shahed-136"

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