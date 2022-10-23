Российские снаряды ранили пятерых человек на Никопольщине
Утром россияне снова обстреляли Никопольщину на Днепропетровщине
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Накрыли огнем Никополь. Предварительно ранены пять человек. Двое из них ехали в машине, когда рядом с автомобилем разорвался российский снаряд… В городе изуродованы дома, детский сад и несколько частных предприятий", - говорится в сообщении.
- Напомним, ночью в Никопольском районе ВСУ сбили дрон-камикадзе "Shahed-136"
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