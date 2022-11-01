Российские СМИ распространили фейк о взломе системы ситуационной осведомленности ВСУ
Минобороны Украины опровергло фейк о взломе системы ситуационной осведомленности ВСУ, который распространили российские СМИ. МОУ сообщает, что система работает стабильно, данные надежно защищены и несанкционированные проникновения не зафиксированы
Об этом Министерство обороны Украины пишет в телеграме.
"Сегодня российскими пропагандистскими ресурсами начата новая ипсо (информационно-психологическая операция, - ред.) врага: распространяется информация о якобы взломе системы ситуационной осведомленности, используемой ВСУ", - говорится в сообщении.
Министерство отмечает, что психологическую операцию запустили не просто так – недавно обновленная версия этой системы была успешно представлена на ежегодной конференции экспертов и разработчиков NATO Tide Sprint. Орган правления отмечает, что над защитой системы работают лучшие ІТ-разработчики и специалисты по кибербезопасности, которые мониторят вражескую активность в режиме реального времени и просят СМИ не распространять этот фейк.
"Враг с целью дискредитации начал атаковать систему и распространять по сети пропагандистских ресурсов информацию о якобы взломе и доступе к ее данным. Чтобы прекратить подхват дезинформации врага отечественными информационными ресурсами Министерство обороны Украины сообщает, что система работает стабильно, данные в ней надежно защищены и несанкционированных проникновений не зафиксировано", - отмечает Минобороны.
Журналист Юрий Бутусов отмечает, что данная система уникальна и что россияне не имеют подобных структур. Он отметил, что спецслужбы РФ несколько раз пытались проникнуть в систему через примитивные хакерские технологии.
"Это история, которая демонстрирует значительное преимущество Украины в информационных технологиях над ВС РФ, и важность соблюдения информационной безопасности военнослужащими и госслужащими во время войны. Без сомнения, эта система является одной из лучших в мире, поскольку лучшие украинские программисты модернизируют ее на лучших современных технологиях ", – пишет Бутусов.
- Распространяя фейки о биооружии, РФ готовит почву для провокаций с ним, - Украина в ООН призвала оказать давление на россиян, чтобы не допустить коварных планов.
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