Российские СМИ подтвердили украинский удар по Новой Каховке. Там мог находиться заместитель главы администрации Путина Кириенко.
Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, которого называют куратором оккупированных территорий Украины, мог попасть под ракетный удар ВСУ в Новой Каховке.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Кириенко побывал на Каховской ГЭС, где провел совещание с назначенным Кремлем "властью" Херсонской области. Среди участников встречи называют "главу администрации Сальдо".
Сообщалось, что участники совещания скрылись от обстрелов в подвальных помещениях и никто не пострадал.
В то же время, российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на источники сообщает, что украинский удар по Новой Каховке был нанесен уже после отъезда оттуда делегации во главе с Кириенко.
- Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что 18 июля в Новой Каховке были слышны взрывы на военных объектах россиян.
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