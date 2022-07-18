Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Кириенко побывал на Каховской ГЭС, где провел совещание с назначенным Кремлем "властью" Херсонской области. Среди участников встречи называют "главу администрации Сальдо".

Сообщалось, что участники совещания скрылись от обстрелов в подвальных помещениях и никто не пострадал.

В то же время, российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на источники сообщает, что украинский удар по Новой Каховке был нанесен уже после отъезда оттуда делегации во главе с Кириенко.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что 18 июля в Новой Каховке были слышны взрывы на военных объектах россиян.

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