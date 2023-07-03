Российские СМИ опубликовали фото с места предполагаемого лагеря вагнеровцев в Беларуси

Об этом пишут российские СМИ.

На фото можно увидеть ряды палаток - очевидцы утверждают, что каждая из них устанавливается менее 30 минут, а вмещает в себя до 60 человек.

Фото: Сирена

Фото: Сирена

Отмечается, что в настоящее время вербовка вагнеровцев временно прекращена из-за "переезда в Беларусь", однако, по данным телеграм-канала "Сирена", человек, занимающийся набором наемников, утверждает, что база ЧВК останется в РФ, а компания продолжит набирать людей и отправлять их в Краснодарский край.

Мятеж Пригожина, договоренности с Лукашенко и отъезд в Беларусь

23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников идут на Москву. Боевики зашли в несколько областей и двигались к столице РФ, а в Москве на въезде сооружали огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

В то же время финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевые лагеря. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ представил бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ЧВК Евгений Пригожин.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

29 июня в сети появились спутниковые снимки, на которых видно, что недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси строят палаточный лагерь. Радио Свобода предполагала, что это для вагнеровцев.

По состоянию на 1 июля 2023 года перемещение подразделений ЧВК Вагнера в Беларусь не было зафиксировано, а 2 июля стало известно, что ЧВК Вагнера временно приостановила работу региональных центров вербовки наемников в России из-за переезда в Беларусь.