Российские СМИ опубликовали фото с места предполагаемого лагеря вагнеровцев в Беларуси
Российские СМИ опубликовали фото, сделанные местными жителями, на которых изображен вероятный лагерь вагнеровцев в Могилевской области Беларуси
Об этом пишут российские СМИ.
На фото можно увидеть ряды палаток - очевидцы утверждают, что каждая из них устанавливается менее 30 минут, а вмещает в себя до 60 человек.
Фото: Сирена
Фото: Сирена
Отмечается, что в настоящее время вербовка вагнеровцев временно прекращена из-за "переезда в Беларусь", однако, по данным телеграм-канала "Сирена", человек, занимающийся набором наемников, утверждает, что база ЧВК останется в РФ, а компания продолжит набирать людей и отправлять их в Краснодарский край.
Мятеж Пригожина, договоренности с Лукашенко и отъезд в Беларусь
23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников идут на Москву. Боевики зашли в несколько областей и двигались к столице РФ, а в Москве на въезде сооружали огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.
Вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.
В то же время финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевые лагеря. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.
26 июня Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ представил бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.
27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ЧВК Евгений Пригожин.
В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.
29 июня в сети появились спутниковые снимки, на которых видно, что недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси строят палаточный лагерь. Радио Свобода предполагала, что это для вагнеровцев.
По состоянию на 1 июля 2023 года перемещение подразделений ЧВК Вагнера в Беларусь не было зафиксировано, а 2 июля стало известно, что ЧВК Вагнера временно приостановила работу региональных центров вербовки наемников в России из-за переезда в Беларусь.
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