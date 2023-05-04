Об этом идет речь в свежем отчете британской разведки.

Специалисты отметили, что 3 мая произошел пожар на российском складе ГСМ в поселке Волна на материковой части России в Керченском проливе, недалеко от Крымского моста. Причиной мог стать удар беспилотника, что соответствует тенденции повреждения российских топливных складов с начала года.

По данным британской разведки, разрушение сети хранения и распределения топлива, вероятно, заставит Россию внести коррективы в операции по дозаправке вооруженных сил, чтобы смягчить удары по ним.

"Изменением могут быть развертывание дополнительных мер защиты на объектах хранения топлива, как, например, в Туаспе, или использование инфраструктуры в менее опасных регионах", - отмечают в минобороны Великобритании.