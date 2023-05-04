Российские склады с топливом уязвимы для атак беспилотников, - британская разведка
В приграничных с Украиной областях РФ и на временно оккупированных территориях топливные склады России очень уязвимы к атакам БПЛА. Поэтому Москва может изменить схему операций по дозаправке своих сил
Об этом идет речь в свежем отчете британской разведки.
Специалисты отметили, что 3 мая произошел пожар на российском складе ГСМ в поселке Волна на материковой части России в Керченском проливе, недалеко от Крымского моста. Причиной мог стать удар беспилотника, что соответствует тенденции повреждения российских топливных складов с начала года.
По данным британской разведки, разрушение сети хранения и распределения топлива, вероятно, заставит Россию внести коррективы в операции по дозаправке вооруженных сил, чтобы смягчить удары по ним.
"Изменением могут быть развертывание дополнительных мер защиты на объектах хранения топлива, как, например, в Туаспе, или использование инфраструктуры в менее опасных регионах", - отмечают в минобороны Великобритании.
- Британская разведка обращает внимание, что 28 апреля и 1 мая Россия нанесла массированные удары крылатыми ракетами по Украине. Это были первые подобные атаки за 50 дней, а предыдущие произошли 9 марта.
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