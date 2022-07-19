Российские склады с боекомплектом в ОРДЛО еще есть, их нужно сжигать, - глава Авдеевской ВА

Об этом заявил в эфире Эспрессо руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Последние несколько дней мы видим, что они активизировались по всей линии. Марьинское, Кураховское направления, наше Авдеевское, Бахмутское, Торецкое, больше идет активизация артиллерии. За 8 лет они очень серьезный боекомплект свезли в ОРДЛО и те склады, что горели, их нужно еще сжигать", - сказал он.

По словам Барабаша, логистика россиян действительно начала хромать.

"Мы это видим по перехватам, но еще очень много боекомплекта находится непосредственно на позициях, по которым они ведут обстрелы по нашим позициям и по мирным городам", - отметил глава администрации.

Он добавил, что уже нет массированного наступления пехоты.

"Живой силы гораздо меньше. Если они что-то делают, то небольшими силами, малыми группами, потому что, на серьезное наступление нет личного состава. Что касается того, кто там - мы знаем, что в плен попадали принудительно мобилизованные люди из Волновахи, Лимана" , – подытожил Барабаш.