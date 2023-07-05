Российские системы РЭБ способны глушить боеприпасы с GPS-наведением и РСЗО HIMARS, – Резников
Министр обороны Алексей Резников предупредил международных партнеров о том, что российские системы радиоэлектронной борьбы способны глушить боеприпасы с GPS-наведением
Об этом пишет Financial Times .
По словам Резникова, то же касается и реактивных систем залпового огня HIMARS.
"Россияне придумывают контрмеру, мы сообщаем нашим партнерам, и они предпринимают новую контрмеру против этой контрмеры", - сказал министр.
Он подчеркнул, что это "война технологий".
Что известно о HIMARS
Это американская реактивная артиллерийская система, предназначенная для тактики "стреляй и беги". Имеет в арсенале управляемые высокоточные реактивные снаряды, тактические и баллистические ракеты, дальностью поражения до 499 км. Предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки.
23 июня 2022 года первые американские реактивные системы залпового огня HIMARS прибыли в Украину. Они сыграли решающую роль в ходе подготовки и проведения успешных операций против российской армии.
По данным американской армии, к середине августа 2022 года Украина уничтожила более 100 высокоценных российских целей с помощью HIMARS.
27 июня 2023 г. США объявили новый пакет помощи Украине на $500 млн, куда, в частности, вошли боеприпасы для Patriot и HIMARS, а также бронетехника.
4 июля 2023 года заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что РФ постоянно охотится на HIMARS , но ВСУ не потеряли еще ни одной системы.
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