Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Российские силовики ворвались в монастырь ПЦУ в Крыму

Российские силовики ворвались в монастырь ПЦУ в Крыму

8 августа, 2021 воскресенье
21:53
Общество

Представители силовых структур российских захватчиков на территории Крыма во время богослужения ворвались в помещение мужского монастыря Святого Димитрия Солунского Православной церкви Украины в селе Балки Белогорского района

Эти незаконные действия сегодня, 8 августа 2021 года, совершили следователи "Центра противодействия экстремизму" (Центр "Э") МВД РФ в городе Симферополе во главе с майором Горевановым Владимиром Викторовичем, рассказывает Еспресо.TV .

При этом настоятеля монастыря архимандрита Дамиана заставили остановить литургию, описывает ситуацию информагентство Голос Крыма.

Свои действия россияне объясняют тем, что настоятель храма осуществляет якобы незаконные действия, когда молится в помещении в "несоответствие российскому законодательству". Действуют они по решению "Министерства юстиции Республики Крым".

Майор Гореванов Владимир Викторович

Один из протоколов


"Службу запретили проводить, всем приказали выйти во двор монастыря и начали составлять протоколы", - сообщил митрополит Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент.

Справка

Мужской монастырь Святого Димитрия Солунского Православной Церкви Украины Крыма является одной из семи приходских структур Православной церкви Украины Крыма, уцелевших на полуострове, где продолжают собираться украинские православные.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Крым
российские спецслужбы
ПЦУ
новости Крыма
Читайте также:
7 августа, 2021 суббота
В поздравлении Медведчука с днем рождения Оксана Марченко вспомнила Дьявола
Данило Гетманцев
6 августа, 2021 пятница
Кабмин планирует ввести налог на покупки, происхождение средств на которые невозможно объяснить, - Гетманцев
7 августа, 2021 суббота
"Следующий шаг - за нами". Нацкорпус обещает Зеленскому ответ за суд над своими людьми
Киев
+27
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.75
    Покупка 26.75
    Продажа 27
  • EUR
    Покупка 31.49
    Продажа 31.93
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, воскресенье
8 августа
22:37
В аквапарке в Днипре утонул ребенок - местные СМИ
22:14
Главная юрист Навального бежала в Турцию, - источники
21:22
Новый посол Израиля прибыл в Украину
21:00
Обновлено
Житель Кривого Рога подорвал себя гранатой неподалеку проходной Южного ГОКа
20:39
Турция разработала пожарную машину, способную гасить огонь песком
20:13
В обнимку с врагом. Ярославу Магучих пригласили на беседу в Минобороны
19:51
Оккупанты строят на окраине Евпатории санаторий для Росгвардии
19:25
Немецкий Bild назвал Лукашенко "государственным террористом"
19:00
В Сумах 37-летний мужчина ограбил ссудную кассу. И ушел на маршрутку
18:39
17 тыс. за полгода. Состоятельные арабские туристы полюбили Украину
18:22
Из числа ветеранов АТО/ООС создали новую футбольную команду
18:10
СМИ рассказали, чем сейчас занимается Лери Винн, с которого "слизали" образ Олега Винника
17:43
Обнародованы подробности о погибшем в Песках воина
17:20
За сутки украинские пожарные спасли 2 села в Греции
17:00
Эксклюзив
На столичной Большой Кольцевой такси Volkswagen Polo "догнало" универсал Chevrolet Lacetti
16:36
Ушел из жизни единственный исследователь украинского подполья в годы Второй мировой войны на Донетчине Александр Добровольский
16:15
С завтрашнего дня в общественные места и транспорт Франции будут пускать только с COVID-паспортами
15:47
В Беларуси из школьной программы убрали Алексиевич и Солженицына
15:18
Прокуратура и налоговики устроили облавы на табачные фабрики
14:58
Промоутер Усика предложил Хижняку контракт в профи
14:38
Бундестаг
В Германии назвали фаворитов в борьбе за пост канцлера
14:12
В Токио происходит церемония закрытия Олимпийских игр-2020
13:48
Месси со слезами объявил, что покидает "Барселону"
13:24
В Турции в ДТП погибли 15 пассажиров автобуса
12:55
Олимпиада-2020: В России взбесились из-за поражения на Играх в Токио в художественной гимнастике
12:25
Талибы захватили ключевой город на севере Афганистана
11:55
Инфографика
Олимпиада-2020: Определился победитель общего медального зачета Игр в Токио
11:40
На Кубе после массовых протестов власть пошла на беспрецедентный шаг в экономике
11:18
Месси Лапорта
Президент "Барселоны" рассказал, в каком клубе продолжит карьеру Месси
10:53
В Украине сократят период между двумя привывками от COVID-19
10:41
Олимпиада-2020: Стало известно, кто понесет флаг Украины на церемонии закрытия Игр в Токио
10:22
ВВС США нанесли удар по позициям "Талибана" и уничтожили 200 боевиков
09:55
Жан Беленюк
Украина завершила Олимпийские игры в Токио с 19 медалями
09:39
Дела Майдана: Подозреваемых в похищении и убийстве Вербицкого выпустили из СИЗО
09:25
вакцинация
В Украине за сутки вакцинировали от коронавируса 79 тысяч человек
08:54
Александр Ройтбурд
Умер украинский художник Александр Ройтбурд
08:37
В Украине зафиксировано 619 новых случаев COVID-19
08:12
Обострение на фронте: Один украинский военный погиб, еще двое - ранены
07:53
Близ Тернополя сошел с рельсов пассажирский поезд
07:34
В Киеве автомобиль сбил пешехода, который перебегал через 8-полосный проспект
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV