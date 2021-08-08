Российские силовики ворвались в монастырь ПЦУ в Крыму

Эти незаконные действия сегодня, 8 августа 2021 года, совершили следователи "Центра противодействия экстремизму" (Центр "Э") МВД РФ в городе Симферополе во главе с майором Горевановым Владимиром Викторовичем, рассказывает Еспресо.TV .



При этом настоятеля монастыря архимандрита Дамиана заставили остановить литургию, описывает ситуацию информагентство Голос Крыма.



Свои действия россияне объясняют тем, что настоятель храма осуществляет якобы незаконные действия, когда молится в помещении в "несоответствие российскому законодательству". Действуют они по решению "Министерства юстиции Республики Крым".





Майор Гореванов Владимир Викторович

Один из протоколов



"Службу запретили проводить, всем приказали выйти во двор монастыря и начали составлять протоколы", - сообщил митрополит Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент.



Справка



Мужской монастырь Святого Димитрия Солунского Православной Церкви Украины Крыма является одной из семи приходских структур Православной церкви Украины Крыма, уцелевших на полуострове, где продолжают собираться украинские православные.



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