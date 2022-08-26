Российские штурмовики нанесли пять ударов по позициям ВСУ на Юге

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация в нашей операционной зоне сложная, но контролируемая. Враг сосредотачивает усилия на удержании занимаемых позиций, продолжает обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, применяет авиацию и ракетные удары", - пишет "Юг".

За день, 25 августа, российская штурмовая авиация и вертолет нанесли пять ударов по позициям ВСУ вдоль линии боевого столкновения. Без наших утрат.

"Реактивными системами залпового огня "Ураган" под вечер ударил по Березнеговатской общине. Попадание по сельскохозяйственным площадям. Без человеческих потерь", - пишут в ОК.

За день 25 августа украинская авиация ударила по средствам ПВО российского агрессора в Херсоне и Нововоскресенском.

Российский агрессор из-за погодных условий уменьшил количество ракетоносителей в Черном море.

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