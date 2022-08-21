Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация в нашей операционной зоне сложная и напряженная, но контролируется силами обороны. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Существенных изменений в составе и положении не фиксируется", - говорится в отчете.

Россияне девять раз штурмовой авиацией и вертолетами атаковали позиции ВСУ вдоль линии столкновения. Обошлось без наших потерь.

За сутки, 20 августа, украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 230 огневых задач.

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