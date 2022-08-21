Российские штурмовики и вертолеты 9 раз атаковали позиции ВСУ на Юге
На южной линии фронта российская авиация, штурмовики и вертолеты, 9 раз атаковали позиции ВСУ
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Ситуация в нашей операционной зоне сложная и напряженная, но контролируется силами обороны. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Существенных изменений в составе и положении не фиксируется", - говорится в отчете.
Россияне девять раз штурмовой авиацией и вертолетами атаковали позиции ВСУ вдоль линии столкновения. Обошлось без наших потерь.
- За сутки, 20 августа, украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 230 огневых задач.
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