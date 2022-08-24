Об этом сообщает ОК "Юг".

"Ситуация в нашей операционной зоне сохраняет стабильное напряжение, но контролируется силами обороны. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Нет изменений в составе и положении подразделений. В тактике действий предпочитает дистанционное противодействие", - говорится в отчете.

За день, 23 августа, российская авиация нанесла 10 ударов по позициям ВСУ. Задействовали штурмовики и вертолеты. Обошлось без украинских потерь.

23 августа в Нововоскресенске, расположенном в Херсонской области, украинские силы уничтожили состав россиян с боеприпасами.

Вдоль крымского побережья россияне уменьшили корабельную группировку до 10 судов.

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