Российские штурмовики и вертолеты 10 раз атаковали позиции ВСУ на Юге
За день, 23 августа, российская авиация нанесла 10 ударов по позициям ВСУ на южной линии фронта
Об этом сообщает ОК "Юг".
"Ситуация в нашей операционной зоне сохраняет стабильное напряжение, но контролируется силами обороны. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Нет изменений в составе и положении подразделений. В тактике действий предпочитает дистанционное противодействие", - говорится в отчете.
За день, 23 августа, российская авиация нанесла 10 ударов по позициям ВСУ. Задействовали штурмовики и вертолеты. Обошлось без украинских потерь.
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