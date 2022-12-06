Об этом Эспрессо рассказали в ВСУ.

Сообщается, что на ряде российских сайтов были размещены поздравления от Владимира Зеленского и Валерия Залужного.

Таким образом, на сайте "Росводоканал. Краснодар" появилось изображение президента Украины Владимира Зеленского и Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на фоне пылающего Кремля.

На сайте Государственного предприятия так называемой ДНР "Донецкая железная дорога" украинские лидеры появились на фоне надписи "Поздравляем Вооруженные Силы Украины с праздником. До встречи!"

25 октября после обеда украинские хакеры взломали провайдер спутникового телевидения в Новосибирске. На российских телеканалах начали транслировать обращение ВСУ в армию РФ.

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