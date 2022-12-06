Российские сайты "поздравили" ВСУ с праздником
Во вторник, 6 декабря, кибервойска взломали ряд российских сайтов и опубликовали поздравления для ВСУ в честь профессионального праздника
Об этом Эспрессо рассказали в ВСУ.
Сообщается, что на ряде российских сайтов были размещены поздравления от Владимира Зеленского и Валерия Залужного.
Таким образом, на сайте "Росводоканал. Краснодар" появилось изображение президента Украины Владимира Зеленского и Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на фоне пылающего Кремля.
На сайте Государственного предприятия так называемой ДНР "Донецкая железная дорога" украинские лидеры появились на фоне надписи "Поздравляем Вооруженные Силы Украины с праздником. До встречи!"
- 25 октября после обеда украинские хакеры взломали провайдер спутникового телевидения в Новосибирске. На российских телеканалах начали транслировать обращение ВСУ в армию РФ.
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