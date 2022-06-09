Российские саперы подрываются при установке в Херсонской области мин 50-х годов, - разведка
В Херсонской области российские оккупанты минируют территорию минами 50-х годов прошлого века. В разведке сообщают, что эти боеприпасы были подготовлены для уничтожения на складах в Ростовской области, груз передали на передовую. Известно, что уже подорвалось несколько саперов-оккупантов
Об этом информирует в телеграмме Главное управление разведки Министерства обороны Украины .
На Херсонском направлении украинские защитники совершили контрнаступление, в результате захватчики понесли потери в живой силе, технике и отошли. Поэтому рашисты начали строить дополнительные линии обороны и минировать территории.
"Недавно на оккупированную Херсонщину прибыла колонна российских военных грузовиков с советскими минами, изготовленными в 50-х годах прошлого века. Боеприпасы хранились на складах в Ростовской области и были подготовлены для уничтожения. Присвоив средства на утилизацию, российское командование передало опасный груз в передовые подразделения захватчиков для минирования оборонных позиций", - говорится в сообщении.
В разведке сообщают, что при установке этих мин уже подорвалось несколько саперов из батальонно-тактической группы 7 военной базы 49 общевойсковой армии южного военного округа (в/ч 09332) РФ.
"С военной полицией и офицерами ФСБ, работавшими на местах взрывов, командование БТГ договорилось, что это будет классифицировано как несчастный случай. Семьи саперов за гибель родственников-оккупантов выплат не получат", добавляют в ГУР.
- Полковник СБУ Роман Костенко отметил , что в Херсонской области значительных изменений не произошло, украинская и российская стороны находятся в обороне.
- 8 июня спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что Россияне развернули "искандеры" вблизи Херсонской области.
- Также в отчете ОК "Юг" говорится, что въехать и выехать с оккупированной Херсонщины возможно только через Крым.
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