Об этом информирует в телеграмме Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

На Херсонском направлении украинские защитники совершили контрнаступление, в результате захватчики понесли потери в живой силе, технике и отошли. Поэтому рашисты начали строить дополнительные линии обороны и минировать территории.

"Недавно на оккупированную Херсонщину прибыла колонна российских военных грузовиков с советскими минами, изготовленными в 50-х годах прошлого века. Боеприпасы хранились на складах в Ростовской области и были подготовлены для уничтожения. Присвоив средства на утилизацию, российское командование передало опасный груз в передовые подразделения захватчиков для минирования оборонных позиций", - говорится в сообщении.



В разведке сообщают, что при установке этих мин уже подорвалось несколько саперов из батальонно-тактической группы 7 военной базы 49 общевойсковой армии южного военного округа (в/ч 09332) РФ.



"С военной полицией и офицерами ФСБ, работавшими на местах взрывов, командование БТГ договорилось, что это будет классифицировано как несчастный случай. Семьи саперов за гибель родственников-оккупантов выплат не получат", добавляют в ГУР.