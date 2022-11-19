Российские самолеты совершили маневры над кораблями НАТО

Об этом сообщается на сайте Объединенного военно-морского командования НАТО (MARCOM).

"17 ноября два российских боевых самолета совершили опасное и непрофессиональное приближение к кораблям Постоянной морской группы НАТО, выполнявшей обычные тренировки в Балтийском море. Российские пилоты не отвечали на радиозапросы сил Альянса и совершили пролет над ними на высоте 300 футов (91) до 80 ярдов (73 м)", - говорится в тексте пресс-службы.

НАТО отмечает, что такие действия проводились в опасном районе, "активированном" для тренировок противовоздушной обороны. Также риски создала высота маневра российской авиации.

Взаимодействие увеличило риск просчетов, ошибок и несчастных случаев. Силы НАТО действовали ответственно, выполняя свою миссию, в полном соответствии с международными воздушными и морскими правилами. , кораблей или экипажей. НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы", - отмечает MARCOM.

Напомним, что продолжается расследование в отношении упавшей в Польше ракеты. 16 ноября сообщалось о вероятном российском происхождении снаряда.

Позже правительство Польши проверяло наличие оснований для применения ст. 4 Североатлантического договора о консультациях по угрозам на фоне вероятного удара РФ по приграничной с Украиной.

18 ноября Анджей Дуда отметил , что Падение ракеты в польском городе Пшеводов 15 ноября было несчастным случаем, ее невозможно было обезвредить, и виновата в этом Россия.

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