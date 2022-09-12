Об этом говорится в Twitter NORAD.

"11 сентября NORAD обнаружил, отследил и точно установил два российских самолета морского патрулирования, которые залетели и вели деятельность в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски", – говорится в сообщении.

Американцы подчеркивают, что российские самолеты находились в международном воздушном пространстве и не залетали в воздушное пространство США или Канады.

В августе российские самолеты дважды входили в зону ПВО на Аляске.

6 июля Коммерсант опубликовал угрозы спикера госдумы России Володина "конфисковать" у США Аляску.