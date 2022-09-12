Российские самолеты снова вторглись в зону американской ПВО на Аляске, - NORAD
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в понедельник сообщило, что два российских самолета залетели в зону идентификации ПВО Аляски
Об этом говорится в Twitter NORAD.
"11 сентября NORAD обнаружил, отследил и точно установил два российских самолета морского патрулирования, которые залетели и вели деятельность в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски", – говорится в сообщении.
Американцы подчеркивают, что российские самолеты находились в международном воздушном пространстве и не залетали в воздушное пространство США или Канады.
- В августе российские самолеты дважды входили в зону ПВО на Аляске.
- 6 июля Коммерсант опубликовал угрозы спикера госдумы России Володина "конфисковать" у США Аляску.
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