Российские самолеты обстреляли Лисичанск и повредили многие инфраструктуры и жилые дома, - Гайдай

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .



"Рашистские самолеты обстреляли Лисичанск. Информация о погибших и раненых уточняется", - написал он.



По словам главы ОВА, обстрелы повредили многие инфраструктуры и жилые дома.



Также Сергей Гайдай предупредил, что находиться на улице опасно.



"Оставайтесь в укрытиях! российские самолеты до сих пор в небе Луганщины!" – подчеркнул он.

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