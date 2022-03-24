Российские самолеты обстреляли Лисичанск и повредили многие инфраструктуры и жилые дома, - Гайдай
В Луганской области оккупанты остреляли Лисичанск, информацию о погибших и пострадавших уточняют
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
"Рашистские самолеты обстреляли Лисичанск. Информация о погибших и раненых уточняется", - написал он.
По словам главы ОВА, обстрелы повредили многие инфраструктуры и жилые дома.
Также Сергей Гайдай предупредил, что находиться на улице опасно.
"Оставайтесь в укрытиях! российские самолеты до сих пор в небе Луганщины!" – подчеркнул он.
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