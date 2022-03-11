Российские самолеты нанесли удар по Беларуси
В пятницу, 11 марта, российская авиация нанесла удар по территории Беларуси. Самолеты РФ обстреляли населенный пункт Копани
Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ, передает Еспресо.TV.
"Сегодня в 14.30 от ГПС поступила информация, что российские самолеты вылетели с аэродрома Дубровица (Беларусь), зашли на территорию Украины, развернулись над нашими н. п. Городичи и Тумени, после чего нанесли огненное поражение по населенному пункту Копани – говорится в сообщении.
Сейчас 9 пограничный отряд наблюдает за занятием этого населенного пункта врагом.
"Это провокация! Цель – втянуть Вооруженные Силы Республики Беларусь в войну с Украиной!", - подчеркнули в ВСУ.
- Напомним, Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял о том, что российские оккупационные войска готовят серию кровавых провокаций против Украины. В частности, их авиация готовится нанести удар по ряду населенных пунктов в Беларуси с воздушного пространства Украины.
- Российская сторона использует Беларусь как плацдарм для авиаударов по Украине.
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