Об этом сообщает Белорусский Гаюн .

Российские самолеты нанесли массированный ракетный удар по Киевской, Черниговской и Житомирской областях. Первый запуск был произведен примерно в 3:45 с воздуха.

“Вероятно, вылеты бомбардировщиков были с территории РФ, поэтому о взлетах из Беларуси (Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи) у нас информации не было. Схема раньше была такой: взлет авиации с аэродромов РФ, вход в воздушное пространство Беларуси, подлет близко к границе с Украиной, запуск ракет, пока самолет над Беларусью (чтобы его не сбили), разворот. И обратно тоже возвращаются в РФ”, – говорится в сообщении.

Предполагается, что российские самолеты находились на большой высоте, поэтому о запусках ракет стало известно только по специфическому следу, сопровождающемуся звуком, похожим на взрыв.

"Сколько всего было запусков со стороны территории Беларуси (с воздуха и, возможно, земли) – будем ждать официальной информации от ВСУ, собранной техническими средствами", - добавили в сообщении.

После первого запуска ракет российская авиация нанесла повторный удар около 5:40 утра. В сообщении говорится о запуске не менее четырех ракет.

В общей сложности было использовано не менее двух десятков ракет.

25 июня поселок Десна на Черниговщине подвергся ракетным обстрелам .

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