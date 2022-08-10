Об этом сообщает Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

"В двух случаях за последние два дня NORAD на Аляске отследил и идентифицировал российские самолеты наблюдения, которые входили и действовали в зоне ПВО Аляски", — сказано в сообщении.

При этом уточнили, что российские самолеты не входили в суверенное воздушное пространство Америки или Канады.

6 июля Коммерсант опубликовал угрозы спикера госдумы России Володина "конфисковать" в США Аляску.

10 августа Эстония вручила ноту протеста послу РФ из-за нарушения воздушной границы страны российским вертолетом.