Российские самолеты дважды входили в зону ПВО на Аляске
За последние два дня российские самолеты наблюдения дважды входили в зону действия американской ПВО на Аляске
Об этом сообщает Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).
"В двух случаях за последние два дня NORAD на Аляске отследил и идентифицировал российские самолеты наблюдения, которые входили и действовали в зоне ПВО Аляски", — сказано в сообщении.
При этом уточнили, что российские самолеты не входили в суверенное воздушное пространство Америки или Канады.
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