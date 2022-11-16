Еще в апреле как-то написал, что Россия может атаковать Польшу или балтийские страны. И вот русские ракеты прилетели в Польшу.

Тогда такое предположение звучало странно. Ведь для чего Кремлю еще большие проблемы?

Ответ следующий. Начавшееся 24 февраля вторжение Путин уже проиграл. Ему нужны нестандартные решения.

Он продолжает верить в неспособность НАТО действовать сообща. Слишком долго Москва лелеяла свою агентуру в Европе. Уж слишком совковое сознание самого Путина.

Начавшееся 24 февраля вторжение Путин уже проиграл. Ему нужны нестандартные решения

Он должен был обязательно попробовать НАТО на способность к войне с Россией, потому что верит, что на этом вопросе они перессорятся. Путину нужно создавать для войны более глобальный контекст, потому что войну против Украины он уже проиграл.

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Об авторе: Михаил Басараб, политолог.

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