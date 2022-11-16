Российские ракеты в Польше были только вопросом времени
Путин должен был обязательно попробовать НАТО на способность к войне с Россией
Еще в апреле как-то написал, что Россия может атаковать Польшу или балтийские страны. И вот русские ракеты прилетели в Польшу.
Тогда такое предположение звучало странно. Ведь для чего Кремлю еще большие проблемы?
Ответ следующий. Начавшееся 24 февраля вторжение Путин уже проиграл. Ему нужны нестандартные решения.
Он продолжает верить в неспособность НАТО действовать сообща. Слишком долго Москва лелеяла свою агентуру в Европе. Уж слишком совковое сознание самого Путина.
Начавшееся 24 февраля вторжение Путин уже проиграл. Ему нужны нестандартные решения
Он должен был обязательно попробовать НАТО на способность к войне с Россией, потому что верит, что на этом вопросе они перессорятся. Путину нужно создавать для войны более глобальный контекст, потому что войну против Украины он уже проиграл.
Об авторе: Михаил Басараб, политолог.
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