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"Российские ракеты ударили по Польше": Зеленский заявил об ударе РФ по коллективной безопасности НАТО и обратился к полякам

15 ноября, 2022 вторник
22:24
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заверил Польшу в поддержке со стороны Украины на фоне сообщений о падении российских ракет в Польше

Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

"Сегодня произошло и то, о чем мы давно предупреждали. Террор не ограничивается нашими государственными границами. Российские ракеты ударили по Польше. ... я хочу сейчас сказать всем нашим польским братьям и сестрам: Украина всегда вас поддержит! Свободных людей террор не сломает! Победа возможна, когда нет страха! У нас с вами нет", - сказал Зеленский.

Вероятный российский удар по территории Польши президент назвал ударом по коллективной безопасности НАТО.

"Сколько раз Украина говорила о том, что нашей страной государство-террорист не ограничится? Это вопрос времени, когда бы российский террор пошел дальше. Чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем больше будет угроз для всех, до кого могут достать российские ракеты. Бить ракетами по территории НАТО. Это российский ракетный удар по коллективной безопасности! Это очень существенная эскалация. Надо действовать. …Россия противопоставляет себя миру. Россия терроризирует и нас и всех, до кого может дотянуться. Сделаем все, чтобы ее остановить!" – сказал Зеленский.

  • 15 ноября РФ нанесла массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы прогремели в Киеве, Львове, Ривне, Харькове, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.
  • Украинская ПВО сбила 73 ракеты из более 90 выпущенных, а также все 10 дронов-камикадзе.
  • Вечером 15 ноября представитель правительства Польши Пётр Мюллер сообщил о созыве комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, вероятно, из-за падения российских ракет.

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Новости
Польша
Владимир Зеленский
воєнні злочини Росії
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