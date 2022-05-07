Российские ракеты попали в инфраструктурный объект в Карловке Полтавской области, - глава ОВА

Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в telegram .

"Российский враг ударил ракетами по Карловке – прилет в объект инфраструктуры. Информацию о разрушениях и пострадавших уточняем", - написал Лунин.

Российские оккупанты за сутки, 6 мая трижды обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня и нанесли по городу ракетный удар .

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