Российские ракеты не упадут от дробовиков, которыми некоторые пытаются подменить полезные поставки, - Зеленский о промедлении Запада в поставках противоракетных систем

Об этом рассказал во время очередного видеообращения президент Украины Владимир Зеленский, передает Еспресо.TV.

"Российские войска продолжили подлые обстрелы наших мирных городов и наших громад. Львов, Киев и область, Житомирщина, Сумщина, Харьков и область, Чернигов, города Донбасса, Северодонецк, Краматорск, наш Мариуполь, повсюду ракетные удары, авиаудары, ракетные бомбы. Сколько можем, столько сбиваем российские ракеты, уничтожаем их самолеты и вертолеты, и это при том, что у нас пока нет адекватного противоракетного оружия, передового оружия, нам недостаточно боевой авиации, но у нас есть цель честная и справедливая – защитить наших людей, наше государство. Несомненно, будем и дальше делать все, что можем, будем еще громче напоминать некоторым западным лидерам, что это будет моральным поражением для них, уничтожением их престижа, если Украина не получит передового оружия, которое реально спасет жизнь тысяч наших людей. Российские ракеты не упадут от дробовиков, которыми некоторые пытаются подменить полезные поставки", - сказал Владимир Зеленский.

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