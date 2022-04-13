Российские ракеты нанесли значительные разрушения инфраструктуре аэродрома в Миргороде, - городской голова
В результате ракетного удара, который оккупанты нанесли по Миргороду вечером 12 апреля, значительные разрушения получила инфраструктура аэродрома
Об этом сообщил городской голова Миргорода Виктор Иваненко.
"Вчера войска РФ нанесли очередной ракетный удар по инфраструктуре нашего аэродрома. Есть многочисленные разрушения, возник пожар... К счастью, погибших нет", - сказал мэр.
По его словам, за последние 10 дней это уже третий ракетный удар по инфраструктуре города.
- Вчера вечером 12 апреля российские войска обстреляли инфраструктурные объекты в Миргороде.
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