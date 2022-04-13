Российские ракеты нанесли значительные разрушения инфраструктуре аэродрома в Миргороде, - городской голова

Об этом сообщил городской голова Миргорода Виктор Иваненко.

"Вчера войска РФ нанесли очередной ракетный удар по инфраструктуре нашего аэродрома. Есть многочисленные разрушения, возник пожар... К счастью, погибших нет", - сказал мэр.

По его словам, за последние 10 дней это уже третий ракетный удар по инфраструктуре города.

Вчера вечером 12 апреля российские войска обстреляли инфраструктурные объекты в Миргороде.

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