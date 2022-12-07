Об этом заявил военнослужащий ВСУ, лидер общественной организации С14 Евгений Карась в эфире Эспрессо.

"Количество того советского хлама, когда его запускают россияне, падает в леса или Черное море, приводит даже к экологическим проблемам. Очень много крылатых ракет не долетает или не вылетает. Значительная часть могла не сработать, потому что это все - советский хлам", - подчеркнул он.

По словам Евгения Карася, РФ не имеет возможности чинить это оружие, хранит не должным образом, поэтому часть ракет не сможет взлететь или не долетит до цели, поэтому не представляет угрозы.

6 декабря россияне нанесли 10 ракетных ударов по Украине.

7 декабря директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал, что ВСУ сбили 60 российских ракет из 70 во время последней атаки РФ и выходят на показатель около 80% уничтоженных ракет, запущенных по Украине.

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