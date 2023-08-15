Об этом Ермак написал в telegram .

Он отметил, что ракеты, которыми россияне обстреляли Украину в ночь на 15 августа, были изготовлены в этом году в апреле. По словам Ермака, в ракетах Х-101 было обнаружено около 30 иностранных микросхем.

"Информация собирается, мы работаем с нашими партнерами, регулярно общаемся с ними. Правительства наших партнеров также работают с производителями и поставщиками микросхем", - отметил он.

Руководитель Офиса президента отметил необходимость усиления санкции против РФ.

"Уже было введено ограничение, но санкции нужно усиливать, чтобы россия не могла получать критические компоненты и производить ракеты. Группа Макфола – Ермака делает соответствующие предложения", – добавил Ермак.