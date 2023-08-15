Российские ракеты Х-101, изготовленные в этом году, содержат около 30 иностранных микросхем, - Ермак
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что российские ракеты Х-101 содержат около 30 иностранных микросхем: они изготовлены в этом году
Об этом Ермак написал в telegram .
Он отметил, что ракеты, которыми россияне обстреляли Украину в ночь на 15 августа, были изготовлены в этом году в апреле. По словам Ермака, в ракетах Х-101 было обнаружено около 30 иностранных микросхем.
"Информация собирается, мы работаем с нашими партнерами, регулярно общаемся с ними. Правительства наших партнеров также работают с производителями и поставщиками микросхем", - отметил он.
Руководитель Офиса президента отметил необходимость усиления санкции против РФ.
"Уже было введено ограничение, но санкции нужно усиливать, чтобы россия не могла получать критические компоненты и производить ракеты. Группа Макфола – Ермака делает соответствующие предложения", – добавил Ермак.
- В ночь на 15 августа армия РФ совершила масштабную ракетную атаку на Украину. Пока известно о попадании по домам и предприятиям в Днепре, Львове, Луцке и Смеле на Черкасчине. В результате атаки есть погибшие, пострадавшие и разрушения. Подробнее – читайте по ссылке .
- В общей сложности РФ ночью выпустила по территории Украины 28 крылатых ракет разных типов, среди них были Х-101. Украинская ПВО уничтожила 16 ракет.
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