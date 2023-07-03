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Российские ракеты и закрытие портов: что изменилось для компании Ferrexpo после февраля 2022 года, - Daily Mail

3 июля, 2023 понедельник
18:39
Война с Россией

Экс-гендиректор Ferrexpo Джим Норт рассказал о работе активов компании во время войны, стойкости украинцев и помощи семьям погибших сотрудников

30 июня 2023 года Джим Норт покинул пост, который занимал 3 года – с 2020-го в качестве исполняющего обязанности и с 2022-го в качестве генерального директора швейцарской горной компании Ferrexpo. Об усилиях, которые прилагала компания после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, он рассказал в интервью британскому изданию thisismoney.co.uk, которое является частью Daily Mail.

Джим Норт отметил, что 2020-й и 2021 годы были "лучшими годами" для компании, полномасштабное вторжение, начавшееся через 10 дней после его официального назначения, затормозило многие планы.

"Россия бросала на Украину все силы и атаковала со всех сторон. В начале полномасштабного вторжения мы собирались каждые четыре часа, чтобы обсудить ситуацию и рассмотреть разные сценарии и варианты развития событий", - сказал Джим Норт.

Фактически за одну ночь активы Ferrexpo были вынуждены переориентировать свою деятельность и экспортные маршруты после того, как черноморский порт Южный, через который компания ранее экспортировала примерно половину железорудной продукции, был закрыт.

Трудности продолжились и прошлой зимой 2022-2023 годов, когда российские ракеты беспощадно разрушали энергосистему Украины, пытаясь разрушить моральный дух украинцев и заморозить их.

"Это была серьезная проблема — не только с точки зрения бизнеса, но и для местных громад. Все наши сотрудники живут в громадах вокруг производства, поэтому перспектива пережить зиму с минимальными мощностями электрогенерации и убедиться, что у всех есть тепло в домах, были одними из самых трудных для решения проблем”, - отметил Джим Норт.

По состоянию на 30 июня 2023 года, защищая Украину, погибли 25 сотрудников Ferrexpo. "Мы сделали все возможное, чтобы поддержать их семьи, но мы не можем исправить такие вещи. Не могу даже представить, насколько это ужасно потерять члена семьи, защищавшего свою страну. Я горжусь и уважаю всех, кто проявил стойкость и боролся с нависшей над головой угрозой. Снова и снова  сотрудники Ferrexpo в Украине наполняли мое сердце гордостью", — прокомментировал он.

Daily Mail отмечает, что вскоре после начала полномасштабного вторжения правление Ferrexpo одобрило предоставление гуманитарной помощи на сумму около $20 млн, большая часть которых была направлена в течение 15 месяцев на экстренные поставки, включая еду, лекарства и аптечки. Компания также помогала строить бомбоубежища у школ в громадах, поскольку российские обстрелы и ракетные удары продолжают разрушать жизнь украинцев.

В интервью Норт сказал, что через четыре месяца после начала полномасштабного вторжения компания помогла 8000 внутриперемещенных лиц, размещая их в гостиницах, на базах отдыха и других помещениях, обычно предназначенных для подрядчиков и консультантов. Хотя многие поехали дальше на запад или вернулись домой после деоккупации, некоторые решили остаться и даже 120 из них прошли конкурс на работу в Ferrexpo, ведь "там, откуда они приехали, больше невозможно работать".

"Да, некоторые сотрудники выехали за границу в начале, но у оставшихся чрезвычайный уровень преданности работе", - подытожил он.

Последний раз Джим Норт посещал Украину в феврале 2023 года. Хотя путь в Горишни  Плавни на Полтавщине, где расположены предприятия компании, нелегок, он считает такие поездки важными.

“Люди, которые работают в Украине, очень ценят, когда мы посещаем производство. Конечно, их можно поддерживать из-за границы, но для повышения морального духа обязательно стоит встречаться лично", — говорит он.

Экономика
Ferrexpo
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