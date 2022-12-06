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Российские ракеты были изготовлены за несколько месяцев до ударов по Украине 23 ноября, несмотря на действие санкций, - NYT

6 декабря, 2022 вторник
08:23
война с Россией

Эксперты в Киеве обнаружили, что, по крайней мере, одна российская крылатая ракета X-101, выпущенная по Украине 23 ноября, была изготовлена не ранее октября

Об этом пишет издание The New York Times.

Отмечается, что некоторые из крылатых ракет, которые Россия запустила по гражданской инфраструктуре Украины в конце ноября, были изготовлены через несколько месяцев после того, как Запад ввел санкции, направленные на лишение Москвы компонентов, необходимых для производства этих боеприпасов, согласно исследовательской группе вооружений. .

Эксперты исследовали остатки крылатых ракет Х-101, найденные в столице Киеве после атаки 23 ноября, приведшей к отключению электричества и водоснабжения на больших территориях страны. Согласно отчету, обнародованному следователями в понедельник, одна из ракет была изготовлена ​​этим летом, производство еще одной было завершено после сентября, согласно их маркировке.

По словам одного из исследователей, то, что Россия продолжает производить передовые управляемые ракеты, такие как Х-101, свидетельствует о том, что она нашла способы приобрести полупроводники и другие материалы, несмотря на санкции, или что у нее были значительные запасы компонентов до начала войны. , отмечает издание

Выводы являются одними из новейших исследований британской независимой группы Conflict Armament Research , идентифицирующей и отслеживающей оружие и боеприпасы, используемые в войнах. Группа исследователей прибыла в Киев накануне теракта по просьбе украинских спецслужб.

Кроме того, во время предыдущих визитов в Киев эксперты обнаружили, что почти все современное российское военное оборудование, которое они исследовали, например радиостанции с шифрованием и лазерные дальномеры, было изготовлено из западных полупроводников.

Следователи не смогли определить, принадлежали ли им остатки Х-101 к ракетам, которые достигли своих целей и взорвались, или были перехвачены в полете и сбиты.

Ракеты Х-101 маркировались 13-значной цифровой последовательностью. По информации следователей, первые три цифры представляют фабрику, где была изготовлена ​​ракета. Затем следует другой трехзначный код, указывающий на одну из двух известных версий Х-101, и еще две цифры указывают дату производства ракеты. Последняя строка из пяти цифр может обозначать производственную партию ракеты и серийный номер.

Петр Бутовский, польский журналист, много писавший о российских военных самолетах и ​​военной амуниции, сообщил, что числовой анализ группы совпадает с его исследованием.

"Первые три цифры всегда "315" – это код производственного предприятия", – отметил Бутовский в электронном письме. - "Ракеты Х-101 разрабатываются и изготавливаются предприятием "Радуга" в подмосковной Дубне".

Кроме того, аналитик оборонной разведки США отметил, что анализ Бутовского согласуется с пониманием правительства того, как российские производители ракет – включая производящих Х-101 – маркируют свое оружие. Неназванный чиновник сообщил, что Россия, как правило, испытывает проблемы с запасами боеприпасов и, возможно, использует новые боеприпасы вместе с гораздо более старыми.

Вероятно, правительство РФ приказало производителям боеприпасов работать дополнительно, чтобы производить больше боеприпасов, и что очевидно, что Россия теперь применяет меньше оружия большой дальности, таких как крылатые ракеты, по Украине.

  • Соединенные Штаты секретно модифицировали пусковые установки HIMARS, переданные Украине, таким образом, чтобы ими нельзя было запускать дальнобойные ракеты по территории России.
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