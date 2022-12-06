Об этом пишет издание The New York Times.

Отмечается, что некоторые из крылатых ракет, которые Россия запустила по гражданской инфраструктуре Украины в конце ноября, были изготовлены через несколько месяцев после того, как Запад ввел санкции, направленные на лишение Москвы компонентов, необходимых для производства этих боеприпасов, согласно исследовательской группе вооружений. .

Эксперты исследовали остатки крылатых ракет Х-101, найденные в столице Киеве после атаки 23 ноября, приведшей к отключению электричества и водоснабжения на больших территориях страны. Согласно отчету, обнародованному следователями в понедельник, одна из ракет была изготовлена ​​этим летом, производство еще одной было завершено после сентября, согласно их маркировке.

По словам одного из исследователей, то, что Россия продолжает производить передовые управляемые ракеты, такие как Х-101, свидетельствует о том, что она нашла способы приобрести полупроводники и другие материалы, несмотря на санкции, или что у нее были значительные запасы компонентов до начала войны. , отмечает издание

Выводы являются одними из новейших исследований британской независимой группы Conflict Armament Research , идентифицирующей и отслеживающей оружие и боеприпасы, используемые в войнах. Группа исследователей прибыла в Киев накануне теракта по просьбе украинских спецслужб.

Кроме того, во время предыдущих визитов в Киев эксперты обнаружили, что почти все современное российское военное оборудование, которое они исследовали, например радиостанции с шифрованием и лазерные дальномеры, было изготовлено из западных полупроводников.

Следователи не смогли определить, принадлежали ли им остатки Х-101 к ракетам, которые достигли своих целей и взорвались, или были перехвачены в полете и сбиты.

Ракеты Х-101 маркировались 13-значной цифровой последовательностью. По информации следователей, первые три цифры представляют фабрику, где была изготовлена ​​ракета. Затем следует другой трехзначный код, указывающий на одну из двух известных версий Х-101, и еще две цифры указывают дату производства ракеты. Последняя строка из пяти цифр может обозначать производственную партию ракеты и серийный номер.

Петр Бутовский, польский журналист, много писавший о российских военных самолетах и ​​военной амуниции, сообщил, что числовой анализ группы совпадает с его исследованием.

"Первые три цифры всегда "315" – это код производственного предприятия", – отметил Бутовский в электронном письме. - "Ракеты Х-101 разрабатываются и изготавливаются предприятием "Радуга" в подмосковной Дубне".

Кроме того, аналитик оборонной разведки США отметил, что анализ Бутовского согласуется с пониманием правительства того, как российские производители ракет – включая производящих Х-101 – маркируют свое оружие. Неназванный чиновник сообщил, что Россия, как правило, испытывает проблемы с запасами боеприпасов и, возможно, использует новые боеприпасы вместе с гораздо более старыми.

Вероятно, правительство РФ приказало производителям боеприпасов работать дополнительно, чтобы производить больше боеприпасов, и что очевидно, что Россия теперь применяет меньше оружия большой дальности, таких как крылатые ракеты, по Украине.