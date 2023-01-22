Российские ракетоносители в Черном море имеют на борту 32 "калибра"

Об этом сообщает ВМС Украины.

В Военно-Морских силах отметили: по состоянию на 22 января в боевом дежурстве в Черном море находятся 11 российских кораблей. Среди них четыре носителя крылатых ракет "Калибр" - их общий залп может достигать 32 ракет.

"В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля; В Средиземном - 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп - 72 ракеты", - добавили в ВМСУ.

17 января руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что вражеские войска вывели в Черное море ракетоносители почти с рекордным количеством "калибров" с начала полномасштабной войны - 6 ракетоносителей с общим залпом до 44 ракет. Наибольший показатель количества российских ракет в Черном море, фиксировавшихся с 24 февраля 2022 года, составлял 48 единиц.

Также по данным Натальи Гуменюк, по состоянию на 21 января в Черном море находились уже 11 кораблей РФ, 5 из них – ракетоносители. Так, суммарный залп возможной атаки достигал 36 "калибров" - на 4 больше, чем на следующий день.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb